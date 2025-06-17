Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 02:28

40 bin turist İsrail'de mahsur kaldı

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar nedeniyle on binlerce yabancı turist İsrail'de mahsur kaldı.

40 bin turist İsrail'de mahsur kaldı

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin hava sahasının kapatılması sonrası yurt dışına çıkmak isteyenler yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçmeye başladı. Söz konusu çatışma ortamından kaçış dalgasına hem yabancı turistler hem de bazı İsrailliler dahil oldu.

Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya marinasında deniz yoluyla ülkeden çıkış için pazarlık yapan insanların bir kısmı ülkelerine dönmek isteyen turistler olurken, bazıları ise yurt dışındaki çocuklarının yanına gitmeye çalışanlardan oluşuyor.

İsrail’de yaklaşık 40 bin yabancı turist hava sahasının kapatılmasıyla ülkeyi terk edemedi. Bazı turistler deniz yoluyla GKRY'ye ulaşmaya başladı ancak bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla gerçekleşiyor.

Küçük yat sahipleri Herzliya’nın yanı sıra Hayfa ve Askalan gibi sahil kentlerinde en fazla on kişilik gruplar şeklinde taşımacılık yapıyor.

Facebook grupları üzerinden organize edilen bu geçişlerde, yüksek talep nedeniyle bilet fiyatları yüzlerce avrodan binlerce avroya yükseldi.

Haaretz gazetesinde daha önce yer alan haberde, İsrail hükümetinin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği belirtilmişti.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan olaylar nedeniyle 100 ile 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:48
Trump, İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken dönüyor
01:52
Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
01:43
Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in saldırılarını kınadı
01:37
Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı
01:36
AB ve ABD ticaret anlaşması için çalışmaları hızlandıracak
01:30
İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini geri çekti
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ