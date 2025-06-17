Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, G7 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Kanada'nın Alberta bölgesinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasına dair belgeyi imzaladıklarını söyleyen Trump, "Bu her iki taraf için de adil bir anlaşma. Çok fazla istihdam ve gelir yaratacak ve daha pek çok başka anlaşmamız da olacak" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer da "Bu, otomobil tarifeleri ve havacılık alanında gerçekten önemli olan anlaşmamızı uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla bugün her iki ülke için de çok güzel bir gün, gerçek bir güç göstergesi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın uygulamasına ilişkin detayları içeren kararnameyi paylaştı.

Kararnamede, anlaşma kapsamında İngiltere'nin "ABD'nin üretim altyapısına zarar veren ve ulusal güvenliğini tehdit eden" birçok tarife dışı engeli azaltmayı ya da kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

ABD'nin İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık bir kota tanıyacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtilen kararnamede, İngiltere'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatı için de gerekli şartların karşılanması durumunda kota oluşturulacağı bildirildi.

Kararnamede, İngiltere menşeli ilaçlar ve ilaç ham maddelerine dair, yapılacak soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak tercihli muamele konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

İki ülkenin havacılık ve uçak üretimi tedarik zincirlerini güçlendirme konusunda da anlaştığına işaret edilen kararnamede, bu kapsamda belirli havacılık ürünlerinde tarifesiz ticaret gerçekleştirileceği kaydedildi.