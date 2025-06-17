Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 01:30

AB ve ABD ticaret anlaşması için çalışmaları hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile ticari konuları görüştüklerini, ekiplere tarifler konusunda anlaşma sağlamak için çalışmaları hızlandırma talimatı verdiklerini belirtti.

AB ve ABD ticaret anlaşması için çalışmaları hızlandıracak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Von der Leyen, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zirvenin ortaklar arasında iyi ve koyu sohbetlerin yapılmasına imkan sağladığına işaret eden von der Leyen, "Başkan Trump ile Ukrayna'dan ticarete kadar kritik konuları görüştüm"ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Ticaret konusunda ekiplere iyi ve adil bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdik" ifadesine yer verdi.

Trump, 23 Mayıs'ta AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu. Bu süreçte AB ve ABD ekipleri müzakerelere başlamıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği ABD
Sıradaki Haber
İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini geri çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:29
40 bin turist İsrail'de mahsur kaldı
01:52
Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
01:43
Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in saldırılarını kınadı
01:37
Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı
01:30
İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini geri çekti
01:22
FETÖ elebaşının kuzeni gözaltına alındı
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ