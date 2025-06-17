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Dünya
AA 17.06.2025 01:28

İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini geri çekti

İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını açıkladı.

İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini geri çekti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran'ın füze ve dron saldırısıyla karşılık vermesi üzerine İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışanların aileleri, önlem amacıyla geçici olarak ülkeden çıkarıldı. Büyükelçilik ve konsolosluk temel görevlerini yapmayı sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz misyonlarına bilgi vererek ülkede bulunduklarını bildirme çağrısı yapıldı ve İsrail hava sahasının kapalı olduğu, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı hatırlatıldı.

Ancak karayoluyla ülkenin terk edilebileceği kaydedilen açıklamada, Ürdün ve Mısır sınırlarındaki kara sınır kapılarının açılış-kapanış saatleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Ürdün ve Mısır'la kara sınır kapıları açık ancak herhangi bir uyarı yapılmadan kapanabilir ve saatleri değişebilir. Yola çıkmadan önce seyahat etmek istediğiniz komşu ülkelerin ikazlarını kontrol edin" uyarısı yer aldı.

İsrail'in İran'a hava saldırıları düzenlemesi ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından İngiliz Dışişleri, İsrail ve işgal altındaki topraklara seyahat edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı öncesi Tahran Büyükelçiliğinde çalışanların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını belirtmişti.

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İsrail-İran çatışması İngiltere
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