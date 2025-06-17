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Dünya
AA 17.06.2025 01:50

Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli

ABD Başkanı Trump: İran onlara imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran Nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim, Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" dedi.

Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
[Fotograf: AP]

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