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AA
HABER GİRİŞ
17.06.2025 01:50
, 17.06.2025 01:52
SON GÜNCELLEME
17.06.2025 01:52
Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli
ABD Başkanı Trump: İran onlara imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran Nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim, Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" dedi.
[Fotograf: AP]
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ETİKETLER
Donald Trump
İsrail-İran çatışması
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