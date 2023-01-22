Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri "olağanüstü toplantı" kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlayan taraflar, Meksika'da, 13 Şubat'ta müzakerelere devam kararı aldı.

Bildiride, "Müzakere sürecinin samimiyetine ve derinliğine değer verildiği ayrıca toplantı yapılmayan dönemde de iletişim mekanizmalarının sürdürülmesi kabul edildi." ifadesi yer aldı.

Meksika'da başlayacak ikinci tur görüşmelerinde, barışın inşasına toplumun katılımı ve ikili ateşkes olasılığı değerlendirilecek.

Taraflar garantör ülkeler, Küba, Şili, Norveç ve Birleşmiş Milletlere (BM) barış sürecine katkıları için teşekkür etti.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen ve 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.