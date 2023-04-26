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Dünya
AA 26.04.2023 09:01

Kolombiya Cumhurbaşkanı, kabinesinin istifasını istedi

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, kabinesinde bazı değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle tüm bakanlarının istifasını talep ettiği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı, kabinesinin istifasını istedi
[Fotograf: AA]

Kolombiya basınındaki haberlerde, istifa talebinin, Muhafazakar ve Liberal partilerin Temsilciler Meclisi Yedinci Komisyonu Toplantısı'nda tartışılan sağlık reformuna destek vermemesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Ülkede "protokol istifası" olarak nitelendirilen sürecin sonucunda kabinedeki tüm bakanların değişeceği ya da hükümetten ayrılacağı anlamına gelmediği kaydedildi.

"Hükümette yeniden düşünmeye sevk ediyor"

Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğunluk kararıyla kabul edilen siyasi koalisyonun bazı parti başkanlarının kararıyla sona erdiğini duyurdu.

Halkın çoğunluğunun anketlerde değişim çağrısı yaptığını aktaran Petro, "Tehdit ve mezhepçilikle değişim talebinin üstü örtülmeye çalışılıyor. Böyle bir durum bizi hükümette yeniden düşünmeye sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Petro, Valle del Cauca yönetim bölgesinde yaptığı konuşmada ise sosyal reformların uygulamaya geçmesi için değişim olması gerektiğini kaydetti.

Sağlık reformu, Cumhurbaşkanı ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açtı

Kolombiya'da 13 Şubat'tan bu yana büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu, Cumhurbaşkanı Petro ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açıyor.

Petro'nun sağlık reformu konusunda tutumunu eleştiren eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Twitter hesabından, "Kolombiya, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bunu ben söylemiyorum, The Lancet dergisi söylüyor. Elbette iyileştirilecek çok şey var ama inşa ettiklerimizi yok edemeyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 28 Şubat'ta sağlık reformu yasası konusunda uzlaşamadığı üç bakanı değiştirdiğini duyurmuştu.

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