Almanya'da seçim hazırlıkları tamamlandı

Konteynerler yerleştirildi, bayraklar asıldı. Sandık kurulları için masalar koyuldu, oy verme kabinleri yerleştirildi.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Seçmenler 26 noktada oy kullanabilecek

Oy verme merkezlerinden biri de Berlin Başkonsolosluğunun arka bahçesinde kuruldu.

Ayrılan alan seçim merkezi haline getirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve YSK heyeti merkezde inceleme yaptı.

9 Mayıs'a kadar bu merkezlere giden seçmenler, 09-21 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Seçim merkezlerinde hafta içi 10 olan sandık sayısı hafta sonu 12'ye çıkartılacak.

Sandıkların kapanmasının ardından oy çuvalları mühürlü şekilde uçak ile Türkiye'ye gönderilecek.

Sayım işlemi, Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Almanya'da oy verme işlemleri 20-24 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi için yapılan seçimde, Almanya kökenli isimler de çeşitli partilerden milletvekili adayı.

