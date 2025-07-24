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Dünya
AA 24.07.2025 00:16

KKTC'den Eskişehir'deki orman yangınında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC'den Eskişehir'deki orman yangınında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir’de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu vesileyle, her alanda olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele konusunda da ana vatan Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyorum. İnanıyorum ki Türkiye, mevsim ve iklim şartları nedeniyle yaygınlaşan bu afetlerle mücadeleyi kısa sürede başarıyla sonuçlandıracaktır."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'in mesajı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını ile mücadele ederken yaşamını yitiren 10 yangın söndürme görevlisi için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yazılı bir taziye mesajı yayımladı.

Öztürkler, mesajında, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangın ile mücadele ederken 10 görevlinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini kaydederek şunları vurguladı:

"Hayatlarını kaybeden tüm kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin acısını kalpten paylaşıyor, milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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