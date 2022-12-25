Yerel seçimlerde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

Saat 18.00'e kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından belediye başkanlığı öncelikli olmak şartıyla oy sayımına başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 768 sandıkta oy kullanacak seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak.