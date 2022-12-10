Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi tedavi altına alındı
[Fotograf: Reuters]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.
Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi.
Etiketler: KKTC Maymun Çiçeği
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