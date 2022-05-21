Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de Koruçam köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Koruçam köyünde öğle saatlerinde çöplük alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne'ye bağlı Koruçam köyünde çıkan yangına polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı traktörlerle müdahale etti.
Yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Koruçamlılar, sosyal medyadan da yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yapmıştı.
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