Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne'ye bağlı Koruçam köyünde çıkan yangına polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Koruçamlılar, sosyal medyadan da yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yapmıştı.