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KKTC'de koronavirüs kaynaklı 3. can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (COVID-9) kaynaklı 3. ölüm kayıtlara geçti. İlk kez bir KKTC vatandaşı COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda COVID-19 tedavisi süren 74 yaşındaki KKTC vatandaşı bu sabah hayatını kaybetti.
Hastanın aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.
KKTC'de ilk COVID-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne kadar toplamda 92 vaka tespit edildi. KKTC'de COVID-19 sebebiyle 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığını açıklamada, KKTC'de bugüne kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.
Etiketler: KKTC koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 11:14
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