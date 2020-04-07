Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda COVID-19 tedavisi süren 74 yaşındaki KKTC vatandaşı bu sabah hayatını kaybetti.

Hastanın aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.

KKTC'de ilk COVID-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne kadar toplamda 92 vaka tespit edildi. KKTC'de COVID-19 sebebiyle 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığını açıklamada, KKTC'de bugüne kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.