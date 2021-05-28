Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye’nin de desteğiyle yürütülen proje sonuç verdi. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ) desteğiyle yürütülen proje ile ilk kez bir arpa cinsinin tescili yapıldı.

Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve 'Beşparmak' adıyla tescillenen arpanın ilk hasadı, yarın Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleşecek ve ilk ürün alımı yapılacak.

Beşparmak arpası yüksek verimli

KKTC’de tarımının gelişmesi için her türlü katkıyı sağlayan KEİ, bu kapsamda tarımsal üretimde birikim ve tecrübe paylaşımı ile üreticileri doğru ürünlere yönlendirerek ürün çeşitliliğinin ve verimin artması hedefiyle projelerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

KKTC'nin ilk tescilli arpası olan Beşparmak arpanın tarımsal özellikleri arasında, "yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı ve kardeşlenme kapasitesinin yüksek olması" yer alıyor.

Yüksek verimli olan Beşparmak isimli arpanın, KKTC'nin ova ve yamaçlarında arpa ekimi yapılan tüm bölgelerine ekimi tavsiye ediliyor.

KKTC Sulama Tüneli Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs 2021'de yapılan KKTC Sulama Tüneli Işık Görünme Töreni'ne video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını söylemişti.

Erdoğan,"Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ atlayacak, KKTC'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır" demişti.

"KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sulama tünelinin, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteklerin önemli bir somut nişanesi olduğunu ifade ederek, tarımın, KKTC'de kalkınma ve gelişmenin önünü açacak, kırsal alanı hareketlendirecek stratejik bir alan olduğunu vurgulamıştı.

Her zaman Kıbrıs Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz" şeklinde ifade etmişti.