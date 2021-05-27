Fransa’da Ulusal Mecliste salı günü yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, bugün de Senatodaki oylamadan geçti.

Yasa, ülkede geçerli olan acil sağlık durumunun 1 Haziran’dan itibaren kademeli geçiş dönemiyle 30 Eylül’de sona erdirilmesinin yanı sıra tartışmalı koronavirüs "sağlık kartı" uygulamasını içeriyor.

Etkinliklere negatif test sonucu ya da aşı kartı ile katılabilinecek

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif koronavirüs test sonucu veya aşı belgesi ya da virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

Koronavirüs sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül’e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak.

Uygulamaya tepki gösterenler mevcut

Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Diğer yandan muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyine taşıyacağını duyurdu.