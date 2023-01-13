Rauf Raif Denktaş...

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin liderlerinden biriydi, Ada’dan sürgün edildi, yılmadı, Kıbrıs’a geri döndü...Tek amacı Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya kabul ettirmekti.

Bu uğurda, geri adım atmadı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin(KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı oldu.

Denktaş, bundan tam 11 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Kıbrıs Türk halkı, Denktaş’ın mücadelesini ve liderliğini asla unutmadı.

Ersin Tatar, Denktaş'ı TRT'ye anlattı

TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının geleceğine yön veren bir lider olduğunu söyledi, Denktaş ile ölmeden önce yaşadığı bir diyaloğu ilk kez TRT Haber'e anlattı.

"Vefatından önce bana özel olarak söylediği 'Tatar' dedi, 'mutlaka devlete sahip çıkalım egemenliğe sahip çıkalım. Şu anda yürütmekte olduğum siyaset elbette Ana Tatan türkiye’nin tam desteği ile işte tam odur. Çünkü ne diyoruz egemen eşitlik diyoruz.' "

"Denktaş yattığı yerde huzurlu uyuyordur"

Denktaş’ın Kıbrıs’ta istediği siyasetin izlendiğini vurgulayan Tatar, "Denktaş yattığı yerde huzurlu uyuyordur" dedi ve şöyle devam etti:

"Rauf Denktaş, kurucu cumhurbaşkanımız, eğer yattığı yerde bizleri izliyorsa gerçekten bahtiyardır. Gerçekten mutludur. Çünkü onun hep özlediği hedeflediği temenni ettiği siyaset daha da yer bulmaktadır."

"Atatürk'ün yolundan yürüyen büyük liderlerdendi"

Denktaş'ın danışmanlarından Turan Feyzioğlu'nun oğlu Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, anılarını anlattı:

"Rahmetli Denktaş sürekli fotoğrafımızı çekerdi. Çok severdi elinden fotoğraf makinası düşmezdi. Onun çektiği fotoğraflar benim için çok çok değerli. Onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan kararlılıkla yürüyen büyük liderlerdi."

"Halkı kucaklayan muhteşem bir liderdi"

Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da, "Babam halkın bütününü kucaklayan muhteşem bir insandı" ifadelerini kullandı.

"Kurucu Cumhurbaşkanımız gerçekten bir milli kahraman. Bir efsanevi lider olarak hep hatıralarda yaşıyor. "