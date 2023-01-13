Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berlin'de radikal solcular iş yerlerine ve karakola saldırdı
[Fotograf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 200 radikal solcu protestocunun çok sayıda iş yerinin vitrinini kırarak polis karakoluna saldırdıkları bildirildi.
Berlin polisinden yapılan açıklamada Lutzerath köyünde kömür çıkarılma girişimlerini protesto eden yaklaşık 200 kişinin gece yarısı Hackerscher Markt semtindeki dükkanlara saldırarak çok sayıda vitrin camlarını kırdığı ve çöp kutularını ateşe verdiği aktarıldı.
Protestocuların havai fişeklerle bir polis karakoluna da saldırdığı ve üç saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Etiketler: Polis
Son Haberler
- 21:19
- 21:17
- 21:15
- 20:59
- 20:58
Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz