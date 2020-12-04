Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin'i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın siyasi partilerle durumu değerlendirmek adına görüşmelere başladığını kaydetti.

Hükümeti kurma görevini verecek

Görüşmede gelişen süreci konuştuklarını dile getiren Saner, Tatar'ın birtakım değerlendirmeler yapacağını ve bunun sonucunda hükümeti kurma görevini vereceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, dün hükümet kurma görevini iade ettiği sırada Cumhurbaşkanı Tatar'la görüş alışverişinde bulunduklarından bugünkü görüşmenin kısa sürdüğünü söyledi.

Tatar'ın kendilerinden sonra görüşmelere devam edeceğini belirten Erhürman, yarın veya pazartesi günü bir milletvekiline hükümeti kurma görevinin verileceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın davetiyle koalisyon görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığında olduklarını ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Senin, görüşlerini Tatar'a aktardıklarını belirtti.

Senin, "Sayın Tatar, herhangi bir yönelimden bahsetmedi, yarın 3 siyasi partinin başkanıyla görüştükten sonra bir karar vereceğini söyledi. Çok fazla detaya inmedik. Ülke gündemiyle ilgili bir değerlendirme de yaparak görüşmeyi tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın yarın da Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.