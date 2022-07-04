Çevre Bakanı Yasmine Fouad, Hurgada'daki Sahl Hasheesh tatil beldesi yakınında yüzen iki kadına köpekbalığı saldırısı hakkında bilgi aldıktan hemen sonra, Kızıldeniz doğa rezervleri uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu kurulması talimatını verdi .

İkinci kurbanın haberi, 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadının köpekbalığı saldırısında öldüğü bildirildikten hemen sonra geldi.

Görünüşe göre bir bacağını ve kolunu kaybeden kurban, Hurghada'daki özel bir hastaneye nakledildikten kısa bir süre sonra sinir şoku nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, "Uzmanlar, köpekbalığının neden böyle davrandığını ve iki kişiyi öldürdüğünü doğru bir şekilde belirlemek için olayın koşullarını gözden geçiriyor" dedi.

Trajedi, yetkilileri Kızıldeniz kıyısının bir kısmını kapatmaya ve dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma yelkeni dahil olmak üzere yakındaki tüm faaliyetleri üç gün boyunca durdurmaya sevk etti.