Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 06:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
F1 Büyük Britanya Grand Prix'inde korkunç kaza
Çinli sürücü Zhou Guanyu, Silverstone'da, Britanya Grand Prix'inde geçirdiği ciddi bir kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
23 yaşındaki Alfa Romeo pilotu, ilk turun ilk virajında İngiliz sürücü George Russell ile çarpıştı ve her iki otomobil de ünlü pistte yalpaladı.
Mercedes sürücüsü Russell zarar görmemiş görünüyordu, ancak arabası takla atıp çakılların üzerinden ve bir çitin içine savrulduktan sonra Zhou için endişeler hızla arttı.
Sonunda, bir lastik bariyeri ve güvenlik çiti arasında garip bir açıyla sıkıştı.
Russell, aracından çıktı ve Guanyu'ya yardım etmek amacıyla Çinli rakibinin arabasına doğru koştu.
Formula 1'in yönetim organı FIA kısa süre sonra medyaya acil durum ekiplerinin yardım sağlamak için birkaç dakika içinde kaza alanına geldiğini, sürücünün durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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