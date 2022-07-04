23 yaşındaki Alfa Romeo pilotu, ilk turun ilk virajında ​ İngiliz sürücü George Russell ile çarpıştı ve her iki otomobil de ünlü pistte yalpaladı.

Mercedes sürücüsü Russell zarar görmemiş görünüyordu, ancak arabası takla atıp çakılların üzerinden ve bir çitin içine savrulduktan sonra Zhou için endişeler hızla arttı.

Sonunda, bir lastik bariyeri ve güvenlik çiti arasında garip bir açıyla sıkıştı.

Russell, aracından çıktı ve Guanyu'ya yardım etmek amacıyla Çinli rakibinin arabasına doğru koştu.

Formula 1'in yönetim organı FIA kısa süre sonra medyaya acil durum ekiplerinin yardım sağlamak için birkaç dakika içinde kaza alanına geldiğini, sürücünün durumunun iyi olduğunu açıkladı.