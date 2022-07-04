ABD'de tüketici enerji talebinin bu yaz tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor ve kamu hizmetleri, şebekeyi korumak için ekipmandan yoksun olabilecekleri konusunda uyarıyor

Refinitiv verilerine göre, ABD'de hava şimdiden 30 yıllık ortalamadan yüzde 21 daha sıcak.

Raporda, " Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) gibi güç güvenilirliğinden sorumlu federal kurumlar, tüketicilerin ısıdan kaçmak için klimaları çalıştırması nedeniyle ülkenin batı yarısındaki şebekelerin bu yaz sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyardı" ifadesi yer aldı.

Elektrik şirketleri, kesintileri önlemek için ekipmanı yeterince hızlı tamir edecek yedek parçaları bulamayacaklarından endişe ediyor.

Örneğin, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), mayıs ortasındaki bir sıcak hava dalgası sırasında altı elektrik santralinin devre dışı kalmasından sonra müşterilerden enerji kullanımını azaltmalarını ve klimaların sıcaklığını artırmalarını istemek zorunda kaldı.

Bir ay sonra, Ohio'daki yaklaşık 200.000 ev ve işyeri, bir fırtınanın eyalet genelindeki iletim hatlarına zarar vermesi nedeniyle elektriksiz kaldı ve şebeke operatörü, kalan hatların aşırı yüklenmesini önlemek için bazı bölgelerde elektriği kesmek zorunda kaldı.

Rapor, şebeke operatörlerinin şu anda yüksek voltajlı enerjiyi evlerde kullanılan elektriğe dönüştüren trafo sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor.