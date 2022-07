Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko Fransa'nın Agence France-Presse (AFP) haber ajansını Lugansk'taki Rus güçlerini “Rusya'nın işgalci ordusu ” yerine “Ukrayna ayrılıkçıları” olarak adlandırarak “Rus propagandasına” kanmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LPR) birliklerinin Ukrayna güçlerini, Ukrayna kontrolünde kalan Lisichansk kentinden başarıyla çıkardığını duyurdu.

AFP, saatler öncesinden haberi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu başlatmadan günler önce bağımsızlığını tanıdığı LPR birliklerine atıfta bulunarak "Ukraynalı ayrılıkçılar Lisichansk'ı kuşattıklarını söylüyorlar" diye bildirdi.

Nikolenko, AFP'nin LPR kuvvetlerine ilişkin açıklamasına itiraz etti.

Twitter'da "AFP, Rus propagandasının kurbanı oldu" diye yazdı.

“Rusya'nın işgalci ordusuna korkunç bir şekilde 'Ukrayna ayrılıkçıları' diyor ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını bir iç çatışma olarak sunuyor. Kremlin tezahürat yapıyor.”

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn