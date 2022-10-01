Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmat patladı.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi.
Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.
Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
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