Jovkva, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını gündeme taşımanın 2021'de Ukrayna dış politikası için en önemli 3 konudan biri olduğunu söyledi.

Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın platformun hazırlığı için çalıştığını dile getiren Jovkva, Kırım Platformu'nun, Ukrayna'nın 30. Bağımsızlık Günü'nden bir önceki gün olan 23 Ağustos'ta toplanacağını açıkladı.

Jovkva, platform kapsamında düzenlenecek zirveyi "laf olsun" diye gerçekleştirmeyeceklerini aktararak, zirve sonrası Kırım sorununa ilişkin uluslararası bir enstrüman oluşturmak istediklerini belirtti.

Kırım Platformu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Platform kapsamında devlet başkanlarının katılımıyla Kırım Zirvesi'nin düzenlenmesi, ayrıca dışişleri bakanları ve konu üzerine çalışan uzmanların toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor.