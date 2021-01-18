Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçtiğimiz kasım ayı ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço ağırlaşıyor.

Ülkedeki 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı bu sezonda rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyon oldu. Ülkede 2005-2006 sezonuna 5.78 milyon tavuk itlaf edilmişti.

Salgından etkilenen bölgelerde devam eden itlaf çalışmalarının ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor.

Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti.