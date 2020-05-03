Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken’e bağlı İsfana şehrinde şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı, 20 evin su altında kaldığını belirtti, olayda can kaybı olmadığını aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Acil Durumlar Bakanı Zamirbek Askarov’un talimatıyla olay yerine giden Bakan Yardımcısı Ravşan Rısbayev’in başkanlığındaki ekibin olay yerine ulaştığı ve durumu kontrol altına aldığı açıklandı.

[Fotoğraf: İHA]