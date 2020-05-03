Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kırgızistan'da sel: Evler su altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken’de şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi. Birçok ev su altında kalırken can kaybı yaşanmadı.
Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken’e bağlı İsfana şehrinde şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi.
Acil Durumlar Bakanlığı, 20 evin su altında kaldığını belirtti, olayda can kaybı olmadığını aktardı.
[Fotoğraf: İHA]
Acil Durumlar Bakanı Zamirbek Askarov’un talimatıyla olay yerine giden Bakan Yardımcısı Ravşan Rısbayev’in başkanlığındaki ekibin olay yerine ulaştığı ve durumu kontrol altına aldığı açıklandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kırgızistan şiddetli yağış dolu selSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 02:01
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