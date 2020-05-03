Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 421 artışla 6 bin 750'ye, vaka sayısı da 4 bin 970 artarak 96 bin 559'a yükseldi.

40 bin 937 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1330 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.