Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA, AA
Kırgızistan ve Tacikistan arasında çatışma: 9 köy tahliye edildi
Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır muhafız askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 Kırgızistan, 13 Tacikistan askeri yaralandı. Kırgızistan, Tacikistan sınırındaki 9 köyü tahliye etti.
Kırgızistan makamları, Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı, bunun hem uluslararası hem de iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi. Çatışmalar nedeniyle bazı köyler elektriksiz kaldı.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden ateşkes çağrısı
Tacikistan basınında yer alan haberlerde, çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının araçlarının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edildi.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde geçen yıl nisan ayında iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüştü. 49 kişi ölmüş,260'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
İki ülke arasında uzun yıllardır yaşanan arazi tartışmaları, sınır anlaşmazlığı ve su paylaşımındaki ihtilafa çözüm bulunamadı.
Bu nedenle iki taraf zaman zaman karşı karşıya geliyor.
Etiketler: Kırgızistan Tacikistan
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