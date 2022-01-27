Kırgızistan makamları, Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.



Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı, bunun hem uluslararası hem de iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi. Çatışmalar nedeniyle bazı köyler elektriksiz kaldı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden ateşkes çağrısı



Tacikistan basınında yer alan haberlerde, çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının araçlarının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edildi.



Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.