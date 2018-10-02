Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde yeni eğitim yılı başladı

Türkiye’nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının resmi açılış töreni, Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yapıldı.

Açılış törene, Türkiye, Özbekistan ve KKTC büyükelçileri, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kudayberdi Kojobekov ile diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar ve Rusya Federasyonu arasında köprü oluşturan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile gurur duyduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Manas Üniversitesini başından beri desteklediğini belirten Fırat, "Geçen sene üniversitenin mezuniyet törenine katıldığımda mezunların ne kadar şanslı ve mutlu olduklarını gördüm. Mezun olduklarında ne kadar rahat iş bulabildiklerini temaslarımdan öğreniyorum. Manas mezunuysanız çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Bu bakımından çok büyük şansınız var." dedi.

Fırat, Kırgız ve Türk öğrencilerini sınıfta ve sınıfın dışında hep bir arada görmeyi arzuladıklarına işaret ederek, "Manas Üniversitesi ruhu içinde her dakika birlikte öğrenerek gelişen, birlikte hareket eden, kendisini geliştiren bir neslin yetişmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin önemini vurgulayan Fırat, Türkiye'nin Manas Üniversitesinin kuruluşundan bu yana 356 milyon dolar yatırımda bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temasları çerçevesinde Manas Üniversitesi Kampüsü'nde 47 milyon dolarlık çeşitli yatırımların açılışını yaptığını kaydetti.

"Modern üniversite haline geldi"

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Kojobekov da Manas Üniversitesinin kısa zamanda modern bir üniversite haline geldiğini belirtti. Kojobekov, Kırgızistan bayrağını dünyada başarıyla dalgalandıran Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Manas Üniversitesinin bakanlıkla sıkı iş birliği içinde çalıştığını ve bakanlığın projelerine destek vermesinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür eden Kojobekov, Kırgızistan eğitim sisteminin uluslararasılaşma konusunda Manas Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanmaya açık olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz uluslararası bir marka olmaktır"

Manas Üniversitesinin hedefleri, temel önceliklerini ve ilkelerini açıklayan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, "2023 hedefimiz eğitimde ve araştırmada uluslararası bir marka olmaktır." dedi.

Bu eğitim ve öğretim yılına bin 690 yeni öğrenciyi kaydederek başladıklarını aktaran Balcı, bu öğrencilerin yüzde 80'den fazlasının Kırgızistan'dan olduğunu, Türkiye'den 64 öğrencinin kaydını yaptıklarını, Türkiye'nin seçkin 35 üniversitesinden gelen toplam 671 akademik ve idari personelle birlikte eğitim ve öğretime başladıklarını bildirdi.

Balcı, 23 yıllık üniversite tarihinde yaklaşık 6 bin mezun verdiklerini ve halen toplam 6 bin 65 öğrencinin eğitim gördüğünü anımsattı.

Rektör Balcı, üniversitenin yükselmesinde emeği geçen Kırgızistan Türkiye devletlerine ve halklarına teşekkür ederek, üniversitenin eğitim ve öğretim yılının tüm Türk dünyasına hayırlar getirmesi dilediğinde bulundu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dersinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un 2 Eylül tarihinde Manas Üniversitesine ziyaretinde sırasında yaptıkları konuşmaların görüntüsü izletildi.

Program, Türk Dünyası Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA