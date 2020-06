Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında, 19. dönem mezunlarını, medya merkezi MEDIAMANAS’ta hazırlanan online mezuniyet töreniyle uğurladı. Tören, MEDIAMANAS, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ve Kültür Şefliğinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreni, MEDIAMANAS’ın YouTube ve Facebook kanallarından ve bütün ülkeye yayın yapan Manas Radyosu’ndan, ayrıca Kırgız devlet televizyonlarından ELTR'de yayınlandı.

18 Haziran'daki tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Tören, mezunların ant içmesi, açılış ve protokol konuşmalarının yapılması, fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin bölüm birincilerini açıklamaları, Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Şen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokoyev’in ilk üç dereceye giren öğrencileri ilan etmeleri ve kutlamaları ile devam etti.

Toplam mezun sayısı 8 bin 614

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 927 mezun verdi. Bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KTMÜ’nün toplam mezun sayısıysa 8 bin 614 oldu.

Törende, üniversite birincilerinin isimleri mezuniyet kütüğüne çakıldı ve üniversite marşı okundu. Online 19. Dönem Mezuniyet Töreni, MEDIAMANAS’ın organizasyonuyla Kırgızistan’ın tanınmış sanatçılarının mezunları kutlama mesajlarının ardından kliplerinin yayınlanması şeklinde hazırlanan konser programıyla sona erdi.

"Bizim için iftihar vesilesidir"

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Nurlan Ömürov da konuşma yaptı.

Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kırgızistan ve Türkiye için kritik önemi haiz bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

Fahrettin Altun, “Mütevelli Heyeti Başkanı olmakla iftihar ettiğim Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizin 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninin öğrencilerimiz, üniversitemiz, ülkelerimiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" diyerek başladığı konuşmasında, mezunları tebrik ederek, her birinin nice başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Altun, "Orta Asya bölgesinin önde gelen üniversitesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizin, yükseköğretim alanında her geçen gün kat ettiği ilerleme bizim için iftihar vesilesidir. Hamdolsun, bu yıl kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayan üniversitemiz, çeyrek asırlık geçmişinde çok önemli başarılara imza attı. İnanıyorum ki Türkiye ve Kırgızistan tarafından ekilen tohumlar çok daha gür ve kuvvetli şekilde kök salacaktır. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle; akademik, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla hem iki ülke hem bölge hem de dünya için yüzyıllarca sürecek bir gelenek oluşturacağız ve adımızdan daha fazla söz ettireceğiz" dedi.

"Örnek bir üniversite modeli"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, örnek bir üniversite modeli olduğunu da anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz hem Kırgızistan hem de Türkiye için kritik önemi haiz bir yükseköğretim kurumudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da üniversitemize verdiği önemi her konuda ortaya koyduğu desteklerle gösteriyor.

Üniversitemiz, akademik alanın yanı sıra, Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya’daki kardeş ülke ve toplulukların gelişmelerine destek veriyor, Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor.

Çok kıymetli mezunlarımız, dünyada savaşlardan yoksulluğa, etnik ayrımcılıktan içinde bulunduğumuz salgına kadar birçok zorlu mücadele, acil çözüm bekleyen pek çok mesele bulunuyor. Bu meseleler, ulusal sınırları aşıp bölgesel ve küresel etkileriyle kendini dünyanın her noktasında hissettirebiliyor. Dolayısıyla her alanda kendisine, ailesine, çevresine, yaşadığı ülkeye, bulunduğu coğrafyaya ve bütün bir dünyaya faydalı olacak nitelikli insanlara ihtiyaç bulunuyor. Bu noktada sizler gibi gelecek vadeden genç zihinlere ve açık dimağlara sahip olmak en büyük umudumuz ve zenginliğimizdir. Sizlere bu uğurda rehber olmaya, ışık tutmaya ve yol göstermeye gayret ettik. Her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

"Mezunlarımıza çok güveniyoruz"

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, üniversitenin mezunlarının dünya genelindeki başarısından bahsederek, şunları anlattı:

“Üniversitemizin 25. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 19. mezuniyetimizde çifte sevinç, bayram yaşıyoruz. KTMÜ 25. yılında Türk dünyasının yükselen değeri olmaya devam etmektedir. Orta Asya’nın saygın bir üniversitesi olmayı başarmıştır. Bize güvenen, destek veren, her türlü imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Devletlerine, aziz milletimize ve bu kutlu yolda bizimle yürüme cesaretini gösteren bütün KTMÜ mensuplarına, Mütevelli Heyeti Başkanı ve mensuplarına, Denetleme Kurulu Başkanı ve mensuplarına, gönül verip destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. KTMÜ 25. yılında ümitleri yeşertmiş, verilen destekleri haklı çıkarmıştır. Mezunlarımız bugün dünyanın yaşanabilir 5 kıtasında 43 ülkesinde ya bir işte çalışıyor ya kendi iş yerlerinde başkalarına iş veriyorlar. Mezunlarımızla iftihar ediyoruz. Onlara çok güveniyoruz. Almış oldukları eğitim, bilim, terbiye, yüksek ahlak ile üniversitemizi gerek ülkelerinde gerekse uluslararası alanda dünyanın her yerinde şerefle temsil edecek, bayrağımızı yüksekte tutacak ve isimleriyle iftihar etmemizi sağlayacaklardır.”

"Başarının temelinde Türk milletinin desteği var"

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Manas Üniversitesinin başarısının temelinde Türk milletinin desteğinin bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, “Bugün 900’den fazla mezunumuzu yuvadan uçuruyoruz. Bu öğrencilerimizin mezun olabilme yeterliliğine ulaşmasında akademik ve idari personelimizin büyük katkısı var. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi diğer yıllardakinden farklı oldu. Bütün dünyayı saran bir pandemi yaşandı. Bunun olumsuzlukları üniversitemizi de etkiledi. Ancak biz birlik ve beraberlik, çok sıkı çalışma ve başarılı bir yönetimle bu olumsuzluğun üstesinden geldik. Bu son başarı da dahil olmak üzere üniversitemizin 25 yıllık tarihindeki bütün başarılara Türk ve Kırgız Devletleri ile milletinin desteği sonucunda ulaşıldı” dedi.

"İki ülke arasında dostluk köprüsü"

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, Manas Üniversitesi mezunlarının iki ülke arasındaki dostluğu ilerletmesi temennisinde bulundu.

Cengiz Kamil Fırat, "İnşallah çok güzel günlerde hep beraber olursunuz. Manas’ta kazandığınız dostlukları, aileyi, birbirinize olan sevginizi kaybetmezsiniz. Bizlerle birlikte, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk köprüsünü ilerletecek bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. 19. dönem mezunları olarak çok başarılı bir yıl geçirdiniz" dedi.

"Kariyerinizde büyük başarılara imza atın”

Bakan Yardımcısı Nurlan Ömürov, Manas Üniversitesinin verdiği kaliteli eğitimin gençlerin geleceğine ışık tutacağını belirterek, şunları söyledi.

“Sevgili mezunlar, üniversitenin yüksek nitelikli öğretim üyeleri, çağdaş altyapısı ve mükemmel olanakları sayesinde almış olduğunuz kaliteli eğitiminizin geleceğe yol gösteren ışık olacağına ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Büyük bir gayretle aldığınız eğitimin sonucu elde ettiğiniz kazanımları ve enerjinizi boşa tüketmeyin. Ümitlerinizi gerçekleştirin, kariyerinizde büyük başarılara imza atın.”

19. dönemde üniversite birinciliğini Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencisi Rayhona Dadahanova ve Rus Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencisi Ümüt Nurlanova paylaştı. Üniversite ikincisi Çin Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencisi Nurayım Abdimacitova, üniversite üçüncüsü ise İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Fatima Raatbek kızı oldu. Törene online katılan öğrenciler ile ailelerinin yaşadıkları sevinç ve gurur ekranlara yansıdı.