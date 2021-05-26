Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan, geçici kısıtlamalar nedeniyle Tacikistan'dan gelen yolcu uçağını geri çevirdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırgızistan, Tacikistan'dan gelen yolcu uçağını bu ülke vatandaşlarının giriş, ikamet ve transit geçişlerine uygulanan geçici kısıtlamalar nedeniyle geri çevirdi.
Uluslararası Manas Havalimanı Basın Merkezi, Tacikistan vatandaşlarının Manas Havalimanı'nda mahsur kaldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Açıklamada, Tacikistan'dan gelen yolcu uçağının, bu ülke vatandaşlarının giriş, ikamet ve transit geçişlerine uygulanan geçici kısıtlamalar nedeniyle geri çevrildiği aktarıldı.
Uçakta toplam 186 yolcu bulunduğu, bunlardan 9'unun üçüncü ülke vatandaşı olduğu ve sadece bu 9 yolcunun transit uçuş için Bişkek'te kalmasına izin verildiği kaydedildi.
Sınırda yaşanan çatışma
Kırgızistan-Tacikistan sınırında, sınır muhafızları arasında 28-30 Nisan tarihlerinde yaşanan çatışmanın ardından Kırgızistan, komşu ülke vatandaşlarına tüm kara ve hava sınır kapılarını kapatmıştı.
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