Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda dün düzenlenen gösterilerle ilgili can kaybı bilgisi paylaşıldı.

Eylemlerde 2 göstericinin hayatını kaybetti, 130'u güvenlik güçlerinden 20'si göstericilerden 150 kişi yaralandı.

Ayrıca çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı, daha sonra bazılarının bırakıldığı, şu an gözaltında 11 kişi olduğu ifade edildi.

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Eylemcilerden "barışçı gösteri" yapmaları istendi

Açıklamada Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığından, gösterilerde gerçek mermi ve orantısız güç kullanılmasını önlemek için daha ciddi adımlar atması talep edildi.

Irak makamlarından gözaltına alınan tüm eylemcilerin serbest bırakılması istenen açıklamada, eylemcilere de güvenlik güçleriyle iş birliği içinde barışçıl gösteri yapma çağrısında bulunuldu.

Bağdat'ta dün yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etmiş, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbedeler yaşanmıştı.