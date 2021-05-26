Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı duyuruldu.
Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Ateşkes anlaşması 10 Kasım'da imzalanmıştı
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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