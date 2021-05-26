"Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan içerik üreticilerine ulaştılar; para karşılığında, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemelerini istediler."

Fransa'daki sosyal medya fenomenlerinin bu iddiasını Fransız medyası duyurdu.

İddianın sahiplerinden, Youtube'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan

"Dirty Biology" lakaplı Leo Grasset, Londra merkezli bir ajansın kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

Pfizer-Biontech aşısının ölümcül riskleri bulunduğunu, hatta 45-60 saniyelik bir video çekerek, "Pfizer-BioNTech aşısının, AstraZeneca'dan 3 kat ölümcül olduğunu" söylemesini istediklerini öne sürdü.



Kendisine bunun için önemli miktarda para teklif edildiğini belirten Grasset, şirketin teklifini reddettiğini söyledi.

Fransız bakan: Sorumsuzca bir girişim

Fransa'daki birçok sosyal medya fenomeninden benzer açıklamalar geldi.



Aralarında 10 bin takipçisi bulunan bir doktor da "aşı karalama kampanyası" videosu çekmesi karşılığında kendisine 2 bin eurodan fazla para teklif edildiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da bazı sosyal medya fenomenlerine bu yönde e-posta gönderildiğini tespit ettiklerini belirterek, "Bu acıklı, tehlikeli, sorumsuzca bir girişim ve işe yaramayacak" dedi.

Fransız medyası, Londra merkezli şirketin bu teklifi ismi açıklanmayan bir müşterisi adına yaptığını ileri sürdü.