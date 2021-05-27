Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilauea Yanardağı'nda patlamalar durdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda aylardır devam eden patlamalar durdu. 157 gündür süren patlamalarda 41 milyon metreküp lav çıktı.
Hawaii Volkan Gözlemevi, Aralık 2020'den bu yana zirve kraterinde patlamalar meydana gelen Kilauea'nın yeni lav üretmeyi duraklattığını açıkladı.
Yetkililer, volkanın yakında tekrar patlamaya başlayabileceğini veya bir sonraki patlamasından önce sessizlik aşamasına geçmiş olabileceğini ifade etti.
157 gündür süren patlama
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 157 gündür süren patlamalarda 41 milyon metreküp (11 milyar galon) lav üretti ancak son iki günde aktif lav üretmedi.
Yanardağ için alarm seviyesinin, "gözetim" seviyesinden "uyarı" seviyesine indirileceği ve havacılık için yapılan uyarıların da düşürüleceği belirtildi. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.
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