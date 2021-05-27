İngiltere’nin Merseyside Metropoliten Kontluğu bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki kız, TikTok akımına katıldı, dilin her iki tarafına piercing gibi göstermek için küçük manyetik toplar yerleştirdi.

Mıknatıslar küçük olduğu için 15 topu mideye indiren küçük kız kendini kötü hissedince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.



Küçük kız acil ameliyata alınırken Bağırsağının bir kısmı ve apandisti alınmak zorunda kaldı.

Anne Faye Elizabeth kızını topları yutarken görmediğini, kızının söylemesiyle hastaneye geldiklerini belirtti.

Anneden ebeveynlere uyarı

Olaydan birkaç gün önce de Birmingham'da da 11 yaşındaki Ellis Tripp'in de bağırsağından 5 mıknatıs çıkarılmış, çocuğun annesi Amy Clarke, diğer ebeveynleri trend hakkında uyarmıştı.

Clarke "Bir kabustayım. Bu TikTok çılgınlığı, onu öldürebilirdi. Lütfen çocuklarınızla konuşun ve bunların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatın" uyarısında bulunmuştu.