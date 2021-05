ABD Başkanı Joe Biden olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, San Jose'deki saldırı hakkında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kendisinin bilgilendirildiğini belirtti.

8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan olaya ilişkin detaylı bilgi almayı beklediklerini vurgulayan Biden, "Ancak kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. 8 aile bir daha asla bir bütün olamayacak. Sevdikleri eve gelebilecek mi diye bekleyen çocuklar, aileler, eşler var" dedi.

"Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor"

Biden, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirterek, daha önce, Atlanta, Colorado, Güney Carolina, Indiana gibi yerlerdeki silahlı saldırılar nedeniyle bayrakların yarıya indirildiğini anımsattı ve "Yeter" mesajını verdi.

Kongreyi silah düzenlemeleri ile ilgili yasalar konusunda bir an önce harekete geçmeye davet eden Joe Biden, "Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız" çağrısında bulundu.

California'da silahlı saldırı

California'daki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın da yaşamını yitirmesiyle can kaybı 9'a yükseldi.

Yetkililer, saldırganın ismini açıklamadı.