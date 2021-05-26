San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, halkı, olayın devam ettiğini belirterek bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/qMmRMeIIUu pic.twitter.com/y4ej7Omo3D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

Daha sonra basına açıklama yapan San Jose'nin polis yetkilileri, sabah gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı. David, hadisenin çok sıcak olduğunu ve yeni bilgiler için emniyet güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ölü ele geçirilen saldırganın ismini açıklamayan yetkililer, yaralıların yakın bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.