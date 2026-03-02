KİK Dışişleri Bakanları Konseyi, BMGK’den 'İran’ın ihlallerinin önlenmesini' istedi

Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) yapılan açıklamada, 50. Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının dışişleri bakanlarının katılımıyla çevrim içi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda "bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların eşgüdüm içinde yürütülmesi için gerekli tedbir ve adımların ele alındığı" aktarıldı.

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının sivil tesisler, hizmet altyapıları ve yerleşim alanlarında büyük hasara yol açtığına işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanların güvenlik ve hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırılar ve Ürdün’ün de hedef alınması "egemenliğin açık ihlali ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı" olarak nitelendirilerek, en güçlü ifadelerle kınandı.

Saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ağır ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin tam dayanışma içinde olduğunun ve herhangi bir üye ülkeye yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağının altı çizildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğuna işaret edilerek, egemenlik ve güvenliğin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İran’ın "gerekçesiz saldırıları" karşısında güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm seçeneklerin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin gerilimin tırmanmaması için diplomatik çaba gösterdiği ve topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmadığını vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunularak, bölgedeki hava ve deniz güvenliğinin, su yollarının ve küresel enerji piyasalarının istikrarının korunmasının önemine dikkati çekildi.

Körfez bölgesinin istikrarının yalnızca bölgesel değil küresel ekonomi ve deniz ticareti açısından da hayati önemde olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "sivillerin hayatını tehlikeye atan bu ihlallerin önlenmesi ve tekrarının engellenmesi için derhal ve kararlı bir tutum sergilemesi" istendi.

İran ile sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede arabuluculuk çabaları dolayısıyla Umman’ın rolü takdir edildi.

Açıklamada, mevcut krizin aşılması ve bölge güvenliğinin korunması için diyalog ve diplomasinin tek yol olduğu belirtilerek, olası bir tırmanmanın bölgesel ve uluslararası barışa ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.