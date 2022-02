Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba açıklamasında, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın." ifadelerini kullandı.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.