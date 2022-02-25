Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba açıklamasında, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın." ifadelerini kullandı.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Kiev Belediye Başkanı, "İlk verilere göre, 7-A, Kösice Caddesi'ndeki bir konut binasında roketin parçalanması sonucu biri ağır üç kişi yaralandı. Ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyor. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor." açıklamasını yaptı.

⚡️ За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

Швидкі везуть людей у лікарні.

На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesi duyulduğu bilgisini verdi.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

"Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını duyurdu.

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" dedi.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" sözlerine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu anlatarak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" dedi.

Seferberlik ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğe girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Seferberlik kararının, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin önerisi kapsamında alındığı anlatıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.