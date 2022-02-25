Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 04:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB Kremlin’den hesap soracak
[Fotoğraf: Reuters]
AB liderleri, Rus bankacılık pazarının yüzde 70'ini ve Rusya’daki şirketler de dahil olmak üzere büyük devlet şirketlerini hedef alan yaptırımları uygulamayı kabul etti.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Rusya'nın önemli sermaye pazarlarına ulaşımını kısıtlıyoruz. İş insanlarının ve diplomatların AB'ye erişim imkanı olmayacak
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Etiketler: Son Dakika Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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