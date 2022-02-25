Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

90 günü kapsayacak

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Seferberlik kararının, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin önerisi kapsamında alındığı anlatıldı.

Ukrayna’da genel seferberlik ilan edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy seferberlik kararını imzaladı. Kararın detayları @trthaber’de. https://t.co/1wzgsMSHBS pic.twitter.com/UINmoLW1cq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Kaç kişinin silah altına alınacağı belirlenecek

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.

Zelenskiy, ayrıca, 137 Ukrayna askerinin öldüğünü, 116'sının yaralandığını açıkladı.

"Santralin güvende olduğunu söylemek imkansız"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini duyurmuştu.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini anlatan Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de Rus birliklerinin Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladığını açıklamıştı.