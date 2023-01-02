Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 02:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev'de patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Yerel yöneticilerden yapılan açıklamada, Kiev bölgesinin farklı noktalarında patlamalar meydana geldiği duyuruldu.
Patlamaların ardından acil durum ekiplerinin olay yerlerine yönlendirildiği belirtildi.
Başkent Kiev ve çevresinde hava saldırısı alarmı verildiği ifade edildi.
Can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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