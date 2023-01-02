Yerel yöneticilerden yapılan açıklamada, Kiev bölgesinin farklı noktalarında patlamalar meydana geldiği duyuruldu.

Patlamaların ardından acil durum ekiplerinin olay yerlerine yönlendirildiği belirtildi.

Başkent Kiev ve çevresinde hava saldırısı alarmı verildiği ifade edildi.

Can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.