Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev'de halk şehrin etrafına hendek kazıyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 16'ncı günündeyken, Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor.
Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti.
Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.
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