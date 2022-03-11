Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 16'ncı günündeyken, Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor.

Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti.

Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.