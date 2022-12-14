Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından imha edilen bir İHA'nın parçalarının Kiev'de Shevchenkivskyi semtinde bir binaya isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

İHA düşmesinin ardından meydana gelen patlamalardan dolayı ayrıca semtteki bazı konutların pencereleri yıkıldı, çatılar hasar gördü.

Ülkenin Donetsk bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle savaşın başladığı ilk dönemlerde ailece Kiev'e tahliye edildiklerini aktaran Yakimenko, İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralanan veya ölen olmadığını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre Kiev bölgesindeki Vishnevoe kasabasında da sabah saatlerindeki saldırılar sonucu bir müstakil ev hasar gördü.

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuştu.