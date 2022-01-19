Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departman Başkanı Oljas Hüseyinov, bugün KGAÖ Barış Gücü'nün tamamıyla ülke topraklarından çekildiğini belirterek, "KGAÖ Barış Gücü'ne ait teçhizat ve askerlerin yer aldığı son uçak Almatı'dan uğurlandı. Şu anda Kazakistan topraklarında yabancı devletlerin askeri birlikleri bulunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine KGAÖ Barış Gücü'nün 13 Ocak’tan itibaren ülkeden kademeli olarak çekilmeye başladığını hatırlatan Hüseyinov, söz konusu askeri birliklerin, durumu istikrara kavuşturmak amacıyla ülkesinde görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan’daki olaylar

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri ülkenin eski başkenti Almatı’da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Tokayev, Kazakistan’ın dış bağlantılı terör gruplarının saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve üyesi oldukları KGAÖ’dan 1992 ve 2007 yıllarında imzalanan anlaşmaların 3. ve 4. maddeleri gereği destek istediklerini açıklamıştı.

KGAÖ’nun söz konusu maddelerine göre, örgüte üye ülkelerin herhangi birine yapılan dış saldırı tüm üye ülkelere yapılmış bir eylem olarak kabul ediliyordu.

Nur Sultan yönetimi, göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam etmeleri nedeniyle güvenlik güçlerine terör operasyonu başlatma talimatı vermişti.

6 Ocak’ta 2 bin 500 kişilik askeri birlik ve 250 teçhizattan oluşan KGAÖ Barış Gücü ülkeye konuşlandırılmıştı.

Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücü'nün ise terör operasyonunda yer almayacakları, sadece stratejik ve sosyal tesislerin güvenliğini sağlamadan sorumlu olacakları belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak’ta Meclis’te yaptığı konuşmada, ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücü'nün 19 Ocak’a kadar ülkeden tamamıyla çekileceğini duyurmuştu.