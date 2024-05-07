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Dünya
AA 07.05.2024 17:26

Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi.

Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi
[Fotograf: DHA]

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiğini ve 75 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bu arada, yetkililer, yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunarak kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Yetkililer, ikinci bir karara kadar balıkçılık yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağı uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı.

Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

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