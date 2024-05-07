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Dünya
AA 07.05.2024 17:20

BM, Refah'a kara saldırısının Gazze'deki 50 bin hamile kadını etkileyeceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kapsamlı bir kara saldırısının Gazze'deki 50 bin hamile kadını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

BM, Refah'a kara saldırısının Gazze'deki 50 bin hamile kadını etkileyeceğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Refah'a saldırının Gazze Şeridi'ndeki tek tam işlevsel kadın doğum hastanesini tehlikeye atacağı kaydedilen açıklamada, "Bu durum yaklaşık 50 bin hamile kadını etkileyecektir. Acilen ateşkese ve sıhhi tesislerin korunmasına ihtiyacımız var." denildi.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA'ya açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

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