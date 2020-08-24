Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet COVID-19 testi yapıldığını söyledi. Kagwe, ülkede vaka sayısının 246 artarak 32 bin 364'e ulaştığını belirtti.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 548'e yükseldiğini kaydeden Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 18 bin 670 olduğunu anlattı.

Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 8'inin yabancı uyruklu olduğunu aktardı.

Artan COVID-19 vakalarına rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına izin verdi.

Kenya'da COVID-19'un en fazla görüldüğü başkent Nairobi'de çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.