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Kenya'da vaka sayısı 32 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 32 bin 364'e yükseldi.
Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet COVID-19 testi yapıldığını söyledi. Kagwe, ülkede vaka sayısının 246 artarak 32 bin 364'e ulaştığını belirtti.
Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 548'e yükseldiğini kaydeden Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 18 bin 670 olduğunu anlattı.
Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 8'inin yabancı uyruklu olduğunu aktardı.
Artan COVID-19 vakalarına rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına izin verdi.
Kenya'da COVID-19'un en fazla görüldüğü başkent Nairobi'de çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.
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