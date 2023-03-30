Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da trafik kazası: 14 kişi öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'da Bölge Polis Şefi Tom Odera, basına yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs ile yolcu minibüsünün Nakuru-Naivasha kara yolunda çarpıştığını söyledi.
Kazada 14 kişinin hayatını kaybederken, ölenler arasında öğretmen ve öğrenciler de bulunuyor.
Odera, üniversite öğrencilerinin bir spor müsabakasına gittiği sırada kazanın yaşandığını kaydetti.
Kazada yaralananlar Naivasha Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afrika Trafik Kazası
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