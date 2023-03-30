Kenya'da Bölge Polis Şefi Tom Odera, basına yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs ile yolcu minibüsünün Nakuru-Naivasha kara yolunda çarpıştığını söyledi.

Kazada 14 kişinin hayatını kaybederken, ölenler arasında öğretmen ve öğrenciler de bulunuyor.

Odera, üniversite öğrencilerinin bir spor müsabakasına gittiği sırada kazanın yaşandığını kaydetti.

Kazada yaralananlar Naivasha Hastanesine kaldırıldı.